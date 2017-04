John Fitzgerald Kennedy: la storia, il mito, la memoria

Spari che colpiscono John Fitzgerald Kennedy, l'America, il mondo, in una stagione di grandi tensioni, di speranze e di cambiamenti. Per il delitto viene arrestato Lee Harvey Oswald, un killer dall'ambiguo passato. Due giorni dopo, Oswald è ucciso nella stazione di polizia dove era detenuto da Jack Ruby, uomo legato alla mafia. Ruby sarebbe morto poco dopo per un tumore. Figlio di un'influente famiglia di Boston, decorato nella Seconda guerra mondiale, ex giornalista, Kennedy aveva iniziato la carriera come deputato (1947-1953), per poi passare al Senato nel 1953; rieletto senatore (1959), nel '60 conquista la nomination del partito democratico per la Casa Bianca. Kennedy vince le presidenziali, contro Richard Nixon, nel novembre 1960, succedendo a Eisenhower. Ha 43 anni. È il più giovane presidente americano eletto. Il primo esponente cattolico ad arrivare alla guida del Paese. Il primo presidente dell'era televisiva. Il primo a richiamare e a mettere al centro di tutti i suoi discorsi valori e ideali. A trasmetterli, i valori, gli ideali. "La Presidenza USA è il posto di maggior potenza del mondo libero. Attraverso la sua leadership può provenire una vita più vitale per il nostro popolo" dice, accettando la candidatura presidenziale, il 2 gennaio 1960. Una vita vivificata con il rispetto dei diritti, dall'eradicamento della povertà e, cardine della sua politica, dalla pace. Nel discorso inaugurale della sua Presidenza, il 20 gennaio 1961, propose: "Cerchiamo di risolvere i problemi che ci uniscono, non di complicare quelli che ci dividono... E contro i nemici della pace, non è possibile costituire una grandiosa, globale allenaza, Nord e Sud, Oriente e Occidente, per assicurare una vità più fruttifera per tutta l'umanità? Vi unirete a noi in questo storico sforzo?".