Jim Morrison è il re lucertola anche per la scienza

Uno studio condotto dall'Università del Nebraska e pubblicato su Proceedings of the Royal Society B ha rivelato che 40 milioni di anni fa esisteva una lucertola erbivora leggermente più grande rispetto a quelle a cui siamo abituati ora: poteva, infatti, raggiungere i 2 metri di lunghezza e il suo peso era pari a quello di un pastore tedesco. Gli studi approfonditi (che sono partiti da un fossile, ritrovato in Birmania negli anni Settanta ma rimasto chiuso in un magazzino dell'Università fino a poco tempo fa) hanno definito l'esemplare come la più grande lucertola erbivora mai esistita.

Perché Barbaturex morrisoni è il re lucertola