Jingle Bell Rocks!: il film per uno spirito natalizio alternativo

Per quale motivo musicisti e cantanti di ogni tempo, portavoce dei più differenti generi musicali, hanno omaggiato il periodo natalizio con la loro musica e i loro canti? E perché, quando arriva il Natale, siamo ancora costretti a "scaldare le caldarroste" con Nat King Cole? Sono queste le domande a cui cerca di dare una risposta il regista Mitchell Kezin con il suo documentario Jingle Bell Rocks!, presentato per la prima volta all'IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) nel 2013 e disponibile ora anche in dvd. Insomma, il pop affronta temi difficili come la guerra, il razzismo e la disuguaglianza; la musica si evolve nei tempi, contribuendo ad inquadrare la nostra visione del mondo, ma… esistono canzoni che possano rappresentare il Natale moderno? Eclettico, conflittuale, diverso da come lo abbiamo finora conosciuto, ma ancora così tanto amato?

Insomma, un film di Natale con una colonna sonora decisamente alternativa:

.