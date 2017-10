Joe Cocker: 70 anni per uno dei grandi eroi di Woodstock

Oggi compie 70 anni. La sua voce è blues, rauca, sofferta, tirata, rabbiosa… è Joe Cocker. Famoso anche per la fisicità unica delle sue performance, è senza dubbio uno dei più grandi interpreti della storia del rock. Tra le sue doti principali c'è infatti quella di prendere i pezzi di altri e di plasmarli a tal punto da renderli suoi. E soprattutto in questo Joe Cocker non si ferma mai. Non si ferma proprio davanti a nulla. Nemmeno davanti ai Beatles.