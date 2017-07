Johnny Cash – From Memphis To Hollywood Bootleg Vol. II

A quasi 8 anni dalla scomparsa dell'Uomo in Nero, dalla House Of Cash di Hendersonville continuano a spuntare preziosi documenti in musica di una vita straordinaria. Dopo Personal Life - Bootleg Vol. 1 (2006), che raccoglieva 49 registrazioni private realizzate in solitaria tra il 1973 e il 1982, lo scorso 22 febbraio è uscito From Memphis To Hollywood - Bootleg Vol. II, doppio cd curato da Gregg Geller che si propone di raccontare la nascita del mito di Johnny Cash. I primi 15 anni della sua carriera vengono ripercorsi attraverso 57 brani, dai primi demo casalinghi fino ai successi registrati per la Columbia. Il primo cd si concentra sul periodo che va dalla fine del 1954 alla fine del '57 e si apre con uno show radiofonico di circa 15 minuti registrato dal vivo alla Kwem di Memphis: Johnny Cash, oltre cantare Wide Open Road, One More Ride dei Sons Of The Pioneers e il gospel Belshazzar con i fidi Luther Perkins e Marshall Grant, veste i panni del conduttore e pubblicizza i condizionatori della Home Equipment Company, sponsor dell'emittente. Siamo nel maggio del '55 e di lì a poco verrà inciso il 45 giri con Cry! Cry! Cry! e Hey Porter!, primo passo ufficiale verso il successo. Segue poi una dozzina di demo casalinghi (11 inediti), precedenti al contratto con la Sun Records: alcuni di questi diventeranno grandi hit di Johnny Cash (I Walk The Line, Get Rhythm, Country Boy), ma anche di Roy Orbison (You're My Baby) e Warren Smith (Rock And Roll Ruby). Ma ci sono anche 7 outtake prodotte da Sam Phillips e Cowboy Jack Clement: i classici Big River e Wide Open Road e alcune cover tra cui Brakeman's Blues di Jimmy Rodgers e Goodnight Irene di Lead Belly. Il secondo cd, invece, ripercorre i primi 11 anni di Cash alla Columbia (dal 1958 al 1969) attraverso una serie singoli non inseriti negli album, outtake e B-side, 11 dei quali mai pubblicati prima: si va da Johnny Yuma Theme a Five Minutes To Live, da Losing Kind a Shifting, Whispering Sands registrata con Lorne Greene, e poi ancora One Too Many Mornings e le atmosfere epiche di Thunderball e On The Line. Il box si chiude con Come Along And Ride This Train, che proprio nel 1969 diventerà la sigla di uno degli speciali più amati del Johnny Cash Show trasmesso dalla Abc. Una volta esplorate le radici dell'Uomo in Nero, sarà un piacere ancor più grande gustare The Fabulous Johnny Cash With His Hot And Blue Guitar, che raccoglie in un solo cd la versione rimasterizzata dei due album che hanno segnato il debutto di Cash per la Sun Records (Johnny Cash With His Hot And Blue Guitar, 1957) e per la Columbia (The Fabulous Johnny Cash, 1958), più 5 bonus track. Qui troverete l'essenza del mito, le fondamenta non solo della musica country ma della cultura americana, e capirete perché «la voce di Johnny era così grande da far rimpicciolire il mondo». Parola di Bob Dylan. Massimiliano Spada