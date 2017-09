Jose Bové a partire dal cibo e dalla terra

Jose Bové è un agricoltore francese membro della Confédération Paysanne. E' diventato celebre nel 1999 per aver inscenato un atto di protesta contro il Mc Donald's di Millau, nell'Avveyron. Il tutto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla discriminazione che uno dei capisaldi dell'economia della zona stava subendo: la tassazione del roquefort. Gli Stati Uniti stavano rispondendo in questo modo al divieto dell'Ue all'importazione di carne agli ormoni dall'America. Perché per Bové, il problema vero da risolvere è proprio la "malalimentazione". Con questo termine tutto suo, Bové ci parla di standardizzazione del gusto dei cibi, della scelta e della qualità degli alimenti, sempre più contaminati da additivi, ormoni, residui di pesticidi o prodotti con sementi OGM. E' il frutto dell'agricoltura e dell'allevamento industriali, cioè fatti su larga scala per produrre al massimo, a discapito della qualità e dell'identità territoriale del prodotto, del suo gusto, della sua sicurezza per la salute e che snatura il ruolo del contadino di produrre e nutrire. L'agricoltore secondo Bové ha un ruolo importante nella conservazione del territorio e della biodiversità, perché il metodo con cui sceglie di produrre influenza non solo la qualità degli alimenti ma anche l'ambiente e il paesaggio circostante. E' una figura, quella dell'agricoltore, a tre dimensioni - economica, sociale e ambientale- che ricorda il concetto di multifunzionalità di alcuni testi di politica agricola europei da lui criticati e descritti come specchi per le allodole; perché l'Europa difende la multifunzionalità da una parte, spinta dalle pressioni dei consumatori , e sostiene invece l'agricoltura industriale delle esportazioni dall'altra. In sostanza secondo Bové la produzione a prezzi bassi, all'interno della globalizzazione dei mercati, significa proprio impedire ai contadini di esercitare le funzioni di produrre, dare lavoro e preservare. L'organizzazione delle società agricole e contadine deve essere rivista a livello mondiale, prevedendo una gran quantità di contadini impegnati in un modello agricolo equilibrato per l'uomo e per l'ambiente. Paola Magni