Josh T. Pearson – Last Of The Country Gentlemen

Last Of The Country Gentlemen: venire dal Texas, mettere in piedi verso la fine dei 90 un progetto denominato Lift To Experience, raccogliere il classico consenso di culto e poi sparire nel nulla, inghiottiti da un non ben precisato pericolo fagocitante il sacro fuoco dell'arte e dell'anima. Dal 2001 a oggi Josh T. Pearson si è letteralmente ritirato a una vita privata dedita al lavoro e al volontariato nel suo Texas, dove anche la scrittura musicale doveva necessariamente restare riservata e per un ristrettissimo cerchio di uditori, in modo che gli accordi, le parole e i tempi (ben 4 dei 7 brani di questo cd superano i 10 minuti) scorressero liberi come un flusso di coscienza incondizionato. Anni decisamente difficili, ad ascoltare i testi di Pearson, contrassegnati da dolore, perdita, introspezione e ricerca del perdono di Dio (Pearson ha avuto un'educazione religiosa), riversati in brani registrati di getto con l'ausilio di chitarra acustica, violino, contrabbasso e poco altro. Una lacerante riflessione sui propri peccati e colpe à la Nick Cave con Cristo come testimone, e tuttavia consolatoria, che narra di chi cerca Dio ma non vuol essere salvato, dell'amore carnale e accecante per una donna che non è la propria moglie, di come «c'è di più in un uomo dell'alcol e della lussuria che lo rendono tutto tranne che forte». Una meditazione che è consolazione, straziante ed esposta, dai titoli come Sorry With A Song o Woman When I've Raised Hell. Cristiana Paolini