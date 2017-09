Julia, la “pasionaria” delle sequoie

Salvando un albero, più precisamente la sequoia di una foresta del Nord della California, ha salvato un'intera foresta di alberi millenari. E' riuscita nel suo intento sfidando da sola una multinazionale come la Pacific Lumber, impegnata nel settore della raccolta e trasformazione del legname. Inizialmente doveva essere un'azione dimostrativa, di quelle che durano poche ore o pochi giorni, al massimo qualche settimana, invece Julia Butterfly Hill è rimasta per due anni, esattamente per 738 giorni, abbarbicata al suo albero, sospesa a 60 metri di altezza su una minuscola e traballante piattaforma. Era il 1997 e Julia aveva solo 23 anni. La vita su Luna, come aveva battezzato la sua sequoia, non è stata certo facile, in balìa degli agenti atmosferici e di quelli della multinazionale che impedivano il passaggio dei rifornimenti degli attivisti, tormentata dagli elicotteri che turbinavano sulla sua testa, e poi i dubbi, la solitudine, la fame e il freddo. Eppure alla fine Julia ce l'ha fatta, ha salvato Luna e la sua foresta dalle rumorose e fameliche motoseghe della Pacific Lumber. La bionda ed esile ragazza californiana dai capelli lunghi castani e dalla figura fragile e sottile ha dimostrato di avere una fibra di acciaio, diventando per milioni di persone che l'hanno seguita e sostenuta, una vera icona ambientalista. Julia Butterfly ha voluto poi raccontare la sua incredibile storia in un libro che ha ottenuto un grande successo internazionale, premi e riconoscimenti. Oggi la pasionaria delle sequoie ha 28 anni e da quando ha lasciato Luna, a cui però alcuni attentatori hanno segato un quarto del suo tronco e ciò nonostante le rassicurazioni della Pacific Lumber, è impegnata attivamente sul fronte ambientalista, gira per il mondo come ambasciatrice delle foreste, tiene conferenze sulla difesa dell'ambiente in tutto il mondo, ha creato una sua Fondazione chiamata Circle of life e un sito internet circleoflifefoundation.org. Finchè ci sarà la deforestazione industriale, gli avidi mercanti del legno, le società del legname, Julia sarà in prima fila impegnata nella sua guerra personale insieme a Greenpeace, Rainforest Action Network, Earth First, Friends of the Earth e a tante altre sigle ambientaliste per ostacolare tagliaboschi e bulldozer. E' di questi giorni la notizia dell'arresto in Ecuador di Jiulia e della sua estradizione a Panama per aver manifestato pacificamente insieme ad altri sette attivisti davanti la sede della compagnia petrolifera Occidental Petroleum. Quest'ultima, insieme ad un'altra multinazionale di cui non si conosce il nome, è impegnata nella costruzione di un oleodotto che dovrà attraversare una vasta area della foresta pluviale amazzonica. Ancora una volta Julia Butterfly Hill ha dimostrato che nella vita le nostre azioni devono essere coerenti con quello che pensiamo e che siamo. Maurizio Torretti