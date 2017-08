Julian Casablancas ha brevettato una nuova bici elettrica pieghevole

Il musicista statunitense Julian Casablancas ha da poco depositato un brevetto per una nuova bicicletta elettrica pieghevole, come ha riportato qualche settimana fa il magazine statunitense Spin. Il frontman degli Strokes aveva già parlato di questo suo progetto circa un anno fa in un’intervista a Rolling Stone:

È molto impegnativa, ma questa cosa mi sta molto a cuore (…) Gli unici che vogliano realizzarla sono dei ragazzi tedeschi. Loro hanno già messo a punto la Free Cross, che è più una macchina per fare esercizio fisico. La mia idea, invece, è esattamente il contrario: una bici dedicata ai più pigri.

Spesso la distanza che si deve percorre è troppo corta o comunque scomoda per essere percorsa su mezzi pubblici o in auto, e nello stesso tempo troppo lunga per essere percorsa a piedi. Queste circostanze rappresentano una buona opportunità di usare la bicicletta.