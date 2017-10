Junior Rangers, chi sono e cosa fanno

Vivere per qualche giorno all'interno di un parco, per un adolescente, è molto meglio che studiare flora e fauna su un libro di testo per l'interrogazione di biologia: si impara di più e ci si diverte. Ne sono convinti i gestori dei parchi europei e le scuole che aderiscono al progetto Junior Rangers, iniziativa importata nel nostro continente nel 2002 dalla Europarc Federation, il network che opera per il patrimonio naturale e culturale europeo.

I primi Junior Rangers

Gli obiettivi del progetto europeo

Chi sono e cosa fanno i Junior Rangers