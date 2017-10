Kamut noci e prezzemolo

Ingredienti per 6 persone - 480 g di kamut - 70 g di noci già pulite - 1 cipolla media - 20 g di prezzemolo - olio extravergine di oliva q.b - sale e pepe q.b Preparazione Cuocere per 60 minuti il kamut in abbondante acqua bollente e salata. Nel frattempo, pulire e tritare la cipolla, rosolandola poi con un filo di olio extra vergine di oliva in una padella antiaderente. Dopo qualche minuto, prima che la cipolla diventi troppo dorata, aggiungere le noci tritate grossolanamente e il prezzemolo, anch'esso tritato. Fare insaporire per un paio di minuti mescolando ed eventualmente aggiustare di sale e pepe. Scolare il kamut e versarlo nella padella insieme agli altri ingredienti: mescolare il tutto a fuoco basso. Il kamut noci e prezzemolo è pronto. Altro suggerimento per presentare questo primo è quello di versare il kamut in piccole pirofile da forno oliate e cosparse di pangrattato, infornare per 10 minuti a 200° C e mettere in tavola. Nitizie e consigli Questo piatto si può servire caldo con un po' di parmigiano o di pecorino grattugiati, oppure freddo, condito con un filo di olio a crudo. Le noci, che impreziosiscono questa pietanza, contengono elementi importanti per la salute: sono infatti ricche di Omega3, che hanno la proprietà di diminuire il colesterolo cattivo e i trigliceridi nel sangue. A cura di Vegolosi.it