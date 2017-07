Karl Zero, chi era costui?

Karl Zero, chi era costui? Il personaggio mi è stato fatto conoscere da un caro amico che da anni vive in Francia. Il collega francese degli EcoJeans lo considera un mito, ma in realtà non ne so molto di lui, se non che qualche anno fa ha fatto un disco geniale ed esilarante, Songs For Cabrioléts and otros tipos de vehículos. Personaggio di grandissima popolarità in Francia, Karl Zéro è da anni uno degli animatori più irriverenti della televisione d'Oltralpe. Perfettamente coerente con la sua natura eclettica che l'ha portato, negli anni, ad occuparsi di cartoni animati, satira, radio, e - ovviamente - musica, Karl Zéro ha ingaggiato una personale battaglia per la riabilitazione del cha-cha-cha. Un genere musicale "elegante e divertente, riflesso ambrato di un'epoca magica dove tutto era facile...". Tutto all'insegna di un sano umorismo: quindi sognate pure di gustarvi un aperitivo sui bordi di una piscina ad Acapulco o Portofino, capelli al vento e pullover distrattamente gettato sulle spalle. Ospite di eccezione Henry Salvador nel brano El Bodeguero. Aspetto informazioni e commenti da chi lo conosce meglio. Intanto mi permetto di segnalare il bel post presente su questo blog