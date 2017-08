Katharine Hamnett: “Choose life”

Oggi, sul sito si trovano le stesse magliette a caratteri cubitali, di altissima qualità e non solo ? anche una campagna per un nuovo tipo di energia solare, e molto altro. Quando è avvenuto il cambiamento di rotta? Ho avuto un'illuminazione grazie al buddismo, che predica una vita da vivere senza danneggiare quella altrui. Abbiamo cominciato a studiare l'impatto delle aziende tessili sull'ambiente. Fino a quel momento il mio lavoro era un gioco divertente e remunerativo? Si è trasformato in un incubo. Fino a 1 milione sono i morti da intossicazione da pesticidi sui campi di cotone. Altri 3 milioni sono i casi di intossicazione acuta nel lungo termine. I pesticidi sono orrendi, micidiali, derivano dai gas nervini ricercati da nazisti in guerra. I pesticidi artificiali provocano la desertificazione e contaminano le falde acquifere. E infine ho scoperto che milioni di persone sono al lavoro in condizioni di schiavitù. Passare dal sogno all?incubo è stato uno shock. Cosa vuol dire che i tessuti e i vestiti sono certificati da Soil Association? La Soil Association è la piu antica associazione per il biologico al mondo. È in Inghilterra. Promuove l'agricoltura biologica per ogni tipo di coltura, dal cibo al tessile. Certificano le fibre e tutte le lavorazioni. Se hai la loro certificazione vuol dire che il danno ambientale è veramente minimo. È la piu alta certificazione che si possa ottenere. Qual è l'impatto della moda sul pianeta? L'industria della moda è la terza al mondo, è gigantesca. Una persona su sei al mondo lavora per la moda. Per sua natura e per il volume dei prodotti ha un forte impatto ambientale, dai rifiuti alle emissioni di andride carbonica, lo scarico di metalli pesanti... e la diossina ogni anno fa più vittime della nicotina o delle bombe! 400.000 persone lavorano il cotone usando il 25% dei pesticidi al mondo per un totale del 10% delle coltivazioni. Se la moda comincia a darsi un bella ripulita, faremo molta strada per cambiare il mondo. E qual è la strada della moda di domani? La prima cosa è informarsi dell'impatto di qualsiasi materiale che vuoi usare. Per esempio il PVC è terribile, non c?è nessuna ragione di usarlo. Poi si usa il cromo, altamente tossico per ambiente e persone. Il poliestere deriva dal petrolio, come il nylon. E richiedono una quantità di energia pazzesca, per essere prodotti. Bisogna informarsi. I materiali migliori sono il cotone bio perché fa bene agli agricoltori e all'ambiente, la lana priva di pesticidi e le altre fibre naturali che tra l'altro sono dei "carbon sink", cioè assorbono la CO2 e ci aiutano. Inoltre, resisteranno a lungo nel nostro guardaroba. Poi, bisogna guardare dove vengono fatti. Diciamo ai designer: se volete sopravvivere, producete in Europa, con materiali ecosostenibili e processi etici. In Cina è tutto il contrario, si può fare tutto perché i sindacati sono illegali e i diritti umani sono ignorati. E quando tutta la moda sarà eco-sostenibile? Be?, a quel punto la maggior parte della gente come me potrebbe smettere di battersi e tornare al loro lavoro originale. Quello di disegnare belissimi capi di abbigliamento. Che poi è il motivo che ci ha spinto a fare questo lavoro dall'inizio! Qual è l'equilibrio tra l'ecosostenibilità e il lusso? So con certezza che Louis Vuitton uomo si sta occupando di collezioni con cotone biologico. Usano eco-pellami di origine vegetale da molti anni. È molto tempo che pensano che questi siano modi naturali di fare abbigliamento quindi non lo hanno mai pubblicizzato piu di tanto. Molta gente è interessata alla alta moda etica. Pensandoci bene è il lusso piu grande che ci si possa concedere...meravigliosi abiti di design fatti con pratiche naturali che rispettino uomo ed ambiente da portare con la coscienza pulita! È sicuramente il lusso più grande! Francesco Napoleone