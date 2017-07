KD Lang And The Siss Boom Band – Sing It Loud

Accanto al suo nome, per la prima volta dai tempi dei Recliners, k.d. Lang affianca quello della Siss Boom Band, formazione guidata da Joe Pisapia. Un band album, Sing It Loud, sottolineato dalla lang come il ritorno a un modello collettivo di fare musica, rimarcato dalle corresponsabilità di scrittura di alcuni componenti. E la curiosità, allora, è provare a capire quale sia oggi la dimensione della camaleontica artista canadese, che nel tempo ha vestito i panni di Pasty Cline e incrociato il microfono con Tony Bennett con la stessa ambigua eleganza. Tutto, dalle voci strumentali ricche di plettri anche rurali, agli studi di Nashville, sembra suggerire un ritorno alla country music. E in effetti Sing It Loud scorre, con prevalenza di tempi rallentati, attraverso significanti che rimandano a quel simbolismo sonoro country che la lang assunse, sin dagli esordi, solo per trasfigurarlo in un gioco obliquo e seducente. Come l'apertura di I Confess, dalla sontuosa ampiezza melodica sublimata dal drammatico bolero finale, dove la lang indossa nuovamente gli abiti di Roy Orbison. Ma c'è dell'altro. Il sofisticato crooning pop dai riflessi brasiliani della title track, la nervosa tensione elettrica di Sugar Buzz dissolta nell'ampiezza melodica, la straniante cornice strumentale di Sorrow Nevermore, e le reinvenzioni di due canzoni tra loro agli opposti, Heaven (Talking Heads) e Reminiscing (Little River Band), entrambe concentrate sul limpido phrasing della lang che rimane, a conti fatti, il vero punto focale dell'album. Mauro Eufrosini