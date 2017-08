Ki-Shiatsu, energia e respiro

Yin e Yang, senza il Ki, sarebbero talmente lontani nello spazio siderale che nemmeno si vedrebbero l'un l'altro. Quindi il Ki è quell'elemento energetico prodotto dall'interazione dello Yin con lo Yang. Nel corpo umano esso è mediato dal muscolo diaframma, che è l'accessorio fisico primario della respirazione. Il termine diaframma, nella concezione "esterna" occidentale, sta per barriera. In effetti questo muscolo è soggetto a molte somatizzazioni, risente molto dello stress, degli stati emotivi violenti e fin in tenera età è soggetto ad entrare in tensione, inibendo il flusso spontaneo dell'aria, di fatto separando la mente dal corpo. Oltre alla minor quantità d'aria che ossigena tessuti, organi e visceri, la tensione diaframmatica è di fatto la separazione della mente dal corpo, che espone a squilibri energetici, che falsano le percezioni emotive e i bisogni fisiologici, esponendoci ad uno stato di salute precario. Esercizi specifici di respirazione sono stati sviluppati da molte discipline, sia orientali che occidentali. Nel Ki-Shiatsu viene quindi data una notevole importanza al respiro. Oltre all'effetto pressorio si aggiunge l'energia del Ki, non con una azione di volontà da parte di Tori, bensì con un atteggiamento di "non azione," simile a quello stato mentale che si assume quando si pratica Taijiquan, con il proprio corpo, o meglio Twei-Shou con un partner. Tori diventa un supporto per il corpo di Uke, aiutandolo a percepire il proprio respiro, ad ampliarlo e a fargli superare tutte le barriere dovute alle tensioni muscolari. Come nel Twei Shou, lo scopo non è l'agonismo, nel Ki-Shiatsu non è la direzione terapeutica nei confronti di Uke, ma il Zhong Ding, il mantenimento del proprio centro dinamico. Tori e Uke perdono le loro identità terrene, la loro mente riposa, e le loro energie vitali si confondono, fino a diventare un unico, potente movimento riequilibratore. Maurizio Gandini