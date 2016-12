La crossover Kia Niro è l’auto ibrida che consuma meno al mondo

Sino a pochi anni fa, il crescente e apparentemente inarrestabile successo delle crossover non costituiva una buona notizia per la mobilità a ridotte emissioni. Grandi, pesanti e dotate di motori quasi esclusivamente a combustione interna, le crossover erano tutto, tranne che sostenibili. Tanto da venire spesso additate quale esempio di vetture inquinanti. Oggi, però, tutto cambia. Non a caso, l’automobile ibrida dai consumi più bassi mai registrati è proprio una crossover.

Ibrida da record in condizioni d’utilizzo reali

Una crossover ibrida inquina meno di una city car tradizionale

Crescono i modelli ibridi tra le crossover

L’auto ibrida è conveniente e aiuta l’ambiente