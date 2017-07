Kia Optima, l’ibrida plug-in che si controlla a distanza

Immaginate una nuova auto ibrida, di quelle però che possono anche ricaricarsi dalla spina di casa ( plug-in) e che per questo offrono una cinquantina di chilometri in totale silenzio, sfruttando solo l’autonomia elettrica. Una berlina dai consumi e dalle emissioni minimi ma dalle apparenze normali, quasi classiche. Spaziosa, molto spaziosa. Grandicella anche fuori a dire il vero. A guardarla la nuova Kia Optima plug in hybrid si fa fatica a credere che… Nel bagagliaio ci sia un pacco di batterie litio-ioni della capacità di 9,8 kWh; che insieme al “normale” motore a benzina ci sia anche un secondo motore elettrico da 50 kW che permette di superare i 100 km orari di velocità andando solo in elettrico; che insieme, il 4 cilindri da 2 litri a benzina e il motore elettrico, offrano la notevole potenza di 205 cavalli.

L’ibrida che si comanda a distanza

Quando la sicurezza ha tante facce

C’è tanto spazio, anche dietro

Ma com’è da guidare?

Un solo allestimento e nuovi gadget utili