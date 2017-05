Kia Picanto, io freno da sola

L’ultima Kia Picanto? Dentro è accogliente, spaziosa, allegra. Fuori è piccola, così facile da manovrare che si infila in spazi impensabili senza sforzi. Sotto il cofano c’è un motore “mille” di cilindrata, tre cilindri, 66 cavalli, per ora capace di fare anche più di 20 chilometri con un litro di benzina e, dall’autunno, in grado di fare anche meglio con la versione più ecologica alimentata a Gpl. Le citycar piccole e spartane sono lontane anni luce dall’ultima Kia Picanto, ennesima reincarnazione di uno dei modelli di maggior successo della casa coreana.

Kia Picanto: io freno da sola

C'è anche la ricarica wireless per il telefonino

Kia Picanto, piccola e condivisibile