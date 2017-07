Kitsune Maison Vol 4 – AA VV

Kitsune Maison Vol 4 - AA VV Forse non la sentirete molto fra le onde di LifeGate Radio, ma per tutti gli ascoltatori del rock elettronico di The Bridge è una "Must Have". Acida si, aggressiva forse, ostica potrebbe, innovativa e carica di fresca energia rock senza dubbio. Avete voglia di noize rock del prossimo millennio, una panoramica sull sperimentazioni francesi a cavallo fra nuovi suoni della musica strumentale e le contaminazioni dei campionatori? Volete farvi un idea di quale sia il suono più cool dell'estate europea? Bene adesso la avete, e sarà il vostro faro nel rock del futuro. Francesco Napoleone