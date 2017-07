L’altro modo di vivere l’arte, Klimt experience a Milano

Un'altra mostra esperienziale, un altro successo di pubblico: anche a Milano, dopo Firenze, arriva il nuovo modo di vivere l'arte, in questo caso Klimt experience, dal 26 luglio al 7 gennaio 2018, al Mudec, Museo delle culure, un breve viaggio nell'arte che meraviglia dell'autore viennese del simbolismo e dell'Art nouveau. La grande arte non va in vacanza a Milano, nemmeno d'estate, un appuntamento da non perdere.

Klimt experience, immersi nell'oro e nei colori vivi

Perché piace tanto Gustav Klimt