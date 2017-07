Kruder and Dorfmeister

Lo storico duo austriaco Kruder and Dorfmeister, definito padre del movimento downbeat-chill out grazie ai due album seminali "G-Stoned" (1996) e "K&D Sessions" (1998), hanno da poco pubblicato "Sixteen F**king Years of G-Stone Recordings", una doppia compilation per festeggiare i sedici anni di attività della loro label discografica G-Stone (che vede nel roster Peace Orchestra, Tosca, Dj Dsl, Makossa Megablast, …). Kruder e Dorfmeister, inoltre, hanno pensato bene di esibirsi nuovamente in "The Anniversary Session", uno spettacolo sospeso tra djset, performance live (vista la presenza dei due MCs Earl Ginger e Ras MC T-Weed) e visual show, con gli effetti luce e le immagini tridimensionali di Fritz Fitzke. LifeGate non si è persa questo show dal grande impatto, (in)seguendo i due durante la loro data romana, tenutasi il 13 luglio nella suggestiva location di Villa Ada. Il microfono era quello del nostro inviato Massimo Andreozzi… Cosa è cambiato nella scena musicale downtempo ed in quella dance durante questi anni e cosa è cambiato nel vostro approccio alla musica? Dorfmeister: Il nostro approccio iniziale non è cambiato perché siamo sempre stati in cerca di musica di qualità. Durante questi anni sicuramente gli stili sono cambiati e abbiamo assistito alla nascita di nuovi generi, come la drum'n'bass negli anni '90. La drum'n'bass fino ad oggi è stata la novità più importante, che ha dato molto sia a noi che al pubblico dance. Come definireste la vostra musica? D: …suono K&D! Molti artisti di matrice downtempo come Cinematic Orchestra, Nostalgia 77 ed Herbalizer hanno trasformato il loro suono assoldando vere e proprie live band. Anche voi pensate di seguire questa tendenza? Kruder: No. La nostra concezione della musica ci porta a produrla come se fossimo in studio. Ci piace l'idea di remixare live i nostri pezzi e di lavorare con due mcs per rendere lo show più completo. Non ci sono musicisti sul palco oltre a noi due. Avete pubblicato una doppia compilation per festeggiare i 16 anni della vostra etichetta G-Stone. Perché proprio 16 anni? D: Perché suonava meglio "sedici" di "quindici", "dieci" o "venti". Ci piaceva "sedici" perché nessuno ha mai pensato di festeggiare un anniversario con il numero "sedici" o "diciotto" per esempio (ride). Era un numero tondo e ci ha convinto. Pensate che album come G-Stoned e K&D Sessions possano ancora avere un appeal per gli amanti della buona musica? D: Il successo di K&D Sessions è stato interplanetario, con pezzi che sono entrati nella testa di un pubblico molto vasto. Oggi la platea si è rinnovata, così abbiamo pensato di proporre nuovamente la nostra musica con qualche modifica. Forse qualcuno dei nostri fan si è invecchiato (ride), ma penso che chi ha amato la nostra musica allora la amerà anche oggi! È cambiato il dancefloor in 16 anni? K: Sì e no. Il dancefloor continua ancora a ballare sulla house music, ma oggi i djs possono essere apprezzati anche per djset più particolari, come i nostri, in cui c'è la possibilità di esprimersi attraverso un mix di generi musicali diversi per evitare i dettami più rigidi della club culture. Ma pensate che le persone che vengono a vedere un vostro djset o una vostra performance vogliono qualcosa in più rispetto al passato? D: In realtà penso che siamo noi a volere qualcosa di più. Avremmo potuto riproporre il nostro solito djset senza lo spettacolo di luci e visual e credo che la cosa avrebbe funzionato lo stesso perché siamo ben rodati. Questo show è una grande prova e lo abbiamo voluto soprattutto per noi. Perché nella vostra musica è così importante il dub (effetto musicale che enfatizza le linee di basso, molto usato nella musica reggae - ndr -)? Che cosa vi affascina di questo suono? D: Quando tu processi un suono attraverso un filtro dub ti trovi spesso di fronte ad un risultato inaspettato. Il suono diventa per certi versi qualcosa di non programmato ed insolito. Mi piace questa specie di viaggio nell'ignoto che si fa attraverso il dub! Ci sono musicisti italiani del passato o di oggi che apprezzate? D: Certo! Mi piace molto Tullio de Piscopo… K: …e a me Adriano Celentano. Ciao Adriano!