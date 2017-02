Kurt Cobain, la notte del 5 aprile 1994

Il 5 aprile 1994 moriva suicida, in circostanze tuttora non chiarite del tutto, Kurt Donald Cobain, leader e mente geniale dei Nirvana. Da molti definito come il "portavoce di una generazione", Cobain era prima di tutto un brillante autore di canzoni, uno dei migliori che la storia abbia mai conosciuto. Cosa sarebbe stato il rock senza i 4 minuti e 58 secondi di Smells like teen spirit?