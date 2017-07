Kurt Vile – Smoke Ring For My Halo

I suoi tre lavori precedenti sono passati sotto traccia. Smoke Ring For My Halo, invece, è sulla bocca di tutti, dai social network a NME. È considerato un capolavoro, un progetto che ricorda da vicino la colonna sonora di Into The Wild firmata Eddie Vedder. Dalla copertina in bianco e nero, in cui Kurt è seduto su un divano con il volto coperto dai capelli, non è difficile immaginarlo in un viaggio on the road che inizia dalla sua città natale, Philadelphia, per quelle strade divenute celebri nel pezzo di Springsteen. E non è un caso, perché Vile è stato accostato proprio a Bruce per il sapore classico di cui l'intero album è pervaso: 10 ballate costruite su un notevole talento musicale giocato con il fingerpicking, di cui Baby's Arms è forse l'esempio migliore, variato dall'elettricità di Puppet To The Man e puntellato con percussioni dal forte timbro minimalista. Smoke Ring For My Halo ha lo spessore dei grandi album, senza averne la pretesa, perché Kurt rimane legato alla dimensione indie dalla quale proviene con canzoni che rendono, alla grande, il senso di disagio verso la società: «Society is my friend / He makes me lie down / In a cool blood bath / Oh, society». Un disagio che ricorda un'altra Society: «Society, you're a crazy breed / I hope you're not lonely, without me». Eddie Vedder, Into The Wild. Marcello Marabotti