Kylie Minogue si sposerà, ma solo dopo la legge sui matrimoni gay

La popstar Kylie Minogue e il suo fidanzato Joshua Sasse hanno annunciato di voler convolare a nozze a Melbourne, ma non lo faranno fin quando in Australia non sarà passata la legge sui matrimoni gay. La coppia ha avviato la campagna di solidarietà Say 'I Do' Down Under in sostegno della comunità omosessuale australiana, coinvolgendo anche altri artisti come la regina del country Dolly Parton e il leader degli Scissor Sisters, Jake Shears.