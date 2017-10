Le barche amiche del mare

Ecco alcune delle barche progettate per non inquinare Suntory Mermaid II Una barca mossa da qualcosa che in mare non manca mai! Le onde naturalmente. L'ideatore del progetto, un ingegnere giapponese, ha raggiunto le Hawaii dal Giappone, in un viaggio durato circa due mesi, cullato e letteralmente accompagnato dalle sole onde dell'oceano. Planet Solar Sarà la prima barca a fare il giro del mondo mossa esclusivamente dall'energia del sole. Lo scafo è interamente coperto da pannelli fotovoltaici che alimenteranno un motore elettrico. La barca viaggerà così in totale silenzio e senza emissioni. Ecco il navigare del futuro. Mochi Craft Long Range 23 Fa parte degli yacht di lusso del gruppo Ferretti; utilizza una motorizzazione innovativa per questo settore: un motore ibrido, diesel-elettrico che offre la possibilità di navigare in 'Zero Emission Mode' (ad emissioni zero) con l'ausilio di 2 motori elettrici sincroni da 70 kW. DSe Hybrid 12m Questo yacht sfrutta l'energia solare per produrre elettricità che alimenta un motore ibrido diesel-elettrico. In giorni soleggiati, può viaggiare con i soli raggi solari, mantenendo una velocità costante di 6 nodi, senza il rombo del motore diesel. Nessuno È una barca da competizione di 8 m di lunghezza e 1,2 m di larghezza, realizzata con celle ultrasottili prodotte da Isofotòn e integrate sulla copertura. Quest'estate parteciperà a sei competizioni internazionali. Motoscafi Riva Ancora oggi costruiti in legno e senza l'utilizzo di plastica, sono le Rolls Royce del mare. Gli anni '50/'60 hanno visto l'affermarsi di questo marchio in tutto il mondo, dalle stars del cinema ai prinicipi arabi, fino alla creazione di un vero e proprio mito. Twist Una innovativa soluzione che unisce il fitness, la navigazione e il relax in un'unica soluzione. Con il fitness step acquatico, questa curiosa imbarcazione è ottima per tutte le spiagge, senza rinunciare a tenersi in forma.