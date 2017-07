L’Orchestra di Piazza Vittorio

Marimba, glockenspiel, congas e percussioni varie dall'Argentina e da Cuba... Un violoncello ungherese e una viola italiana… Un corno barese… Chitarra e charango dall'Ecuador… Tromba e flicorni indiani... Korà, djembè, dumdum e sabar senegalesi… Oud e voci della Tunisia e dell'Ecuador… Un sassofono casertano e un violino newyorkese… Ecco a voi l'Orchestra di Piazza Vittorio. Un impatto di grande forza e indiscussa professionalità per uno spettacolo difficile da dimenticare. Quindici abili musicisti diretti dall'amabile spontaneità di Mario Tronco (tastierista della Piccola Orchestra Avion Travel) che, non senza fatica e costanza, ha visto così realizzare il suo sogno di musica. E poi di cinema. La faticosa genesi di questa orchestra è stata infatti raccontata all'interno del documusical "l'Orchestra di Piazza Vittorio" di Agostino Ferrente, in cui si narra, in maniera volutamente amatoriale, l'idea di riunire un'orchestra fatta di musicisti di strada provenienti da tutto il mondo all'Esquilino. Lì, non lontano dalla Stazione Termini, c'è Piazza Vittorio. Il risultato è un mix riuscitissimo. Di etnie, di divertenti "interpretazioni" dell'italiano-romano dei protagonisti, di scene spassose e di vita quotidiana della Roma del popolo e, ovviamente, di tanta buona musica, che incuriosisce inizialmente per la varietà degli strumenti. Poi, quando a fine spettacolo, arrivano sul palco i sorrisi di questi bravissimi musicisti, con i loro suoni e le loro voci, il coinvolgimento è certo. Valentina Ardone www.orchestradipiazzavittorio.it