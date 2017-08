L’ABC a tavola: scegliamo cibo di stagione!

Le specie vegetali ci offrono la cosa giusta al momento giusto, rinfrescandoci in estate e scaldandoci in inverno. I prodotti stagionali apportano la giusta dose di calorie in relazione al clima, così come i principi nutritivi adatti ad affrontare la stagione in corso, aiutandoci a prevenire i malanni tipici dei mesi freddi e idratando il corpo nei mesi caldi. La frequente abitudine di consumare primizie e verdure che non abbiano ancora completato il loro ciclo di maturazione, sottopone l?organismo all?assorbimento di una quantità massiccia di nitrati, un elemento solitamente transitorio nei vegetali di stagione, ma che non riesce ad essere eliminato in quelli coltivati forzatamente. E i nitrati nell?organismo si trasformano in sostanze tossiche, i nitriti. Occorre tenere presente, inoltre, che le piante obbligate nel proprio ciclo vegetativo risultano indebolite, facili prede di parassiti e malattie e sono quindi più soggette a trattamenti antiparassitari. Consumare cibi di stagione significa anche non dover assumere alimenti la cui maturazione sia avvenuta artificialmente o che per arrivare tutto l?anno sulle nostre tavole siano trattati con conservanti chimici.