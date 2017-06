L’agopuntura nelle strutture pubbliche

Per meglio comprendere l'agopuntura è necessaria la distinzione tra malattie funzionali e malattie organiche: nelle prime è alterata una funzione, nelle seconde assistiamo alla comparsa di alterazioni anatomiche irreversibili. Mentre nel primo caso l'agopuntura da sola manifesterà un'azione positiva fino alla guarigione in un'ampia percentuale, nelle seconde l'efficacia terapeutica sarà minore, le alterazioni irreversibili non subiranno mutamenti, ma potremo comunque ottenere un buon effetto sintomatico.

Studio sperimentale di agopuntura