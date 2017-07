Pediatri in allarme

L'allarme dei pediatri . Al primo posto in Europa, insieme a Grecia, nella classifica negativa del maggior numero di bambini sovrappeso e obesi: il 36% all'età di 8 anni; all' ultimo posto la Finlandia col 13%. Ma l'errore dietetico inizia subito, dal primo anno di vita, quando ai bambini italiani viene somministrata in media una dieta iperproteica, con 5 grammi di proteine per chilo di peso, contro gli 1,8 raccomandati. A lanciare l'allarme due ricercatrici: Margherita Caroli, delegata italiana nella task force europea dell'OMS per il controllo dell'obesità in età pediatrica, nonché responsabile scientifica di un progetto di sorveglianza nutrizionale chiesta dal ministero della Salute, e Silvia Scaglioni dell'Ospedale san Paolo di Milano, impegnata nel progetto Chopin per dimostrare che troppe proteine sono un grave fattore di rischio per l'obesità. "Non c'é ancora la certezza matematica - affermano le ricercatrici - ma esiste il grave sospetto che a predisporre al sovrappeso e all'obesità sia un'alimentazione iperproteica nei primi due anni di vita. E i bambini italiani, ancora una volta si distinguono, in Europa, per questa caratteristica: contro la raccomandazione di 1,8 grammi di proteine per chilo di peso a pasto, nel primo anno di vita, i bambini italiani ne ricevono in media 5 grammi, mentre la media europea oscilla fra i 3 e i 4...". (ANSA)