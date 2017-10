L’altro volto della Birmania

È sempre difficile parlare della Birmania da quando vige nel Paese una terribile dittatura, che viola costantemente i diritti umani. Solo il coraggio di una donna apparentemente fragile, Aung San Suu Kyi, può dare speranza a questa nazione dimenticata dai "Grandi della Terra". Forte e contradditorio il dibattito sulla questione del turismo in Myanmar, nome ufficiale dopo l'instaurazione del regime di Rangoon: ognuno decida secondo le proprie idee e principi. Malgrado la situazione politica, è giusto ricordare gli splendori naturalistici e architettonici di questo angolo dell'Asia. È importante non isolare la Birmania, riportandola al centro di articoli, anche di viaggio come in questo caso. La capitale Rangoon, grande, caotica e rumorosa, racchiude meravigliosi templi Buddhisti. "Tra questi non si può perdere la straordinaria Shwedagon Paya, la Pagoda d'oro, il tempio più bello di tutto il Myanmar", racconta Selene Calloni Williams, psicologa, scrittrice, yogina, profonda conoscitrice di questa terra, avendola visitata numerose volte come ricercatrice spirituale. La Birmania è terra del buddhismo Theravada, ovvero la "Via degli anziani", originatasi circa 100 anni dopo la morte del Buddha (483 a.C. circa), quindi più vicina agli insegnamenti del Buddha rispetto alla scuola Mahayana, il "Grande veicolo", più universale e aperta. Anche Mandalay è un centro dove è diffusa la presenza buddhista. In questa capitale culturale del Paese, ricca di templi e pagode, la spiritualità, le arti e l'artigianato si intrecciano. Nel centro della città sorge una collina considerata sacra - Mandalay Hill - che dall'alto dei suoi 236 metri offre un panorama spettacolare sulla città. Luogo incantevole è poi il lago Inlay, caratterizzato da un paesaggio poetico quasi sospeso nel tempo, dove si scorgono palafitte e orti fluttuanti. Inlay, definita la Venezia birmana, è famosa per i suoi abitanti, gli Intha, che vivono in villaggi realizzati sopra le acque del lago, in palafitte, che ricordano un'epoca remota. Gli Intha, dediti prevalentemente alla pesca, hanno adottato una tecnica ingegnosa: con una mano manovrano le tipiche reti da pesca a cono, mentre con un piede spingono la piroga. Un modo per razionalizzare tempo, energie e risorse. Accanto alla forte spiritualità, la Birmania conserva le sue tradizioni etniche. "Kyaing Tong, centro principale della regione di Shan, è culla di antichi culti animisti e rituali sciamanici. Vi sono villaggi ed etnie antichissime come quella degli Akha, che indossano costumi straordinariamente elaborati. I visi sono interamente tatuati e i bambini giocano tra le capanne e i totem", spiega Selene Calloni Williams, autrice del libro Le Carte dei Nat (Edizioni Mediterranee), in cui oltre alla psicogenealogia viene illustrata la spiritualità birmana attraverso un documento video girato in Myanmar.