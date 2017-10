L’Amazzonia che non ti aspetti

Eccola l'Amazzonia che non ti aspetti: organizzata, sviluppata ma soprattutto perfettamente in armonia con l'ambiente che la circonda. La scoperta viene da un gruppo di ricercatori guidati dal professor Michael Heckenberger dell'Università della Florida, che, insieme ai colleghi brasiliani e ad un membro della comunità indigena Kuikuro del Mato Grosso, ha portato alla luce i resti di antiche comunità, in tutto simili alle polis greche. Mentre in Europa si era in peno Medio Evo, qui i piccoli centri crescevano e prosperavano: sono state trovate tracce di dighe e bacini artificiali, probabilmente utilizzati per l'allevamento di pesci, ma anche ampi spazi aperti e grandi cumuli di compost. Comunità molto vicine al concetto odierno di sviluppo sostenibile. Ogni comunità aveva una strada, tracciata sempre in direzione da nord-est a sud-ovest, orientata perfettamente lungo la linea del solstizio d'estate. "La posizione e l'orientamento degli insediamenti sono indicativi della pianificazione urbanistica e dell'organizzazione politica degli abitanti - afferma Mike Heckenberger - e sottolineano il loro alto grado di urbanizzazione". Una fotografia in bianco e nero che capovolge l'idea di un'area totalmente integra ed incontaminata e soprattutto inospitale e difficilmente colonizzabile. Il massimo sviluppo di queste concentrazioni urbane si ebbe tra il tredicesimo ed il sedicesimo secolo, quando i colonizzatori europei e le malattie da loro portate decimarono la popolazione, riducendola di almeno due terzi. La natura si riprese poi i propri spazi, nascondendo gli insediamenti e preservandone le tracce, come un premuroso custode. Rudi Bressa