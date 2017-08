L’anima dello stomaco

La cultura occidentale ha espropriato molte parole del loro significato originario privandole in questo molto del loro potere e costruendo un mondo alienato dall'anima stessa delle cose. In origine, ad esempio, "teoria" significa contemplazione, "psiche" significa anima, "cronos" non significa tempo ma in realtà il ritmo delle cose, "scienza" significa sapienza, "vita eterna significa" non per sempre ma flusso vitale qui e ora. Restituire alle parole il loro giusto significato vuol dire ad esempio riconoscere che cambiare non vuol dire andare altrove o diventare qualcun altro ma bensi' essere se stessi. Il giusto nome alle cose, appunto. Cominciamo da "psiche", un termine che ci riguarda da vicino. Aristotele affermava: "Psychè è in qualche modo tutte le cose". Psichè è bios e logos, cioè corpo e mente, psichè è anche "pneuma", cioè anima, respiro, ma anche "zoè", flusso vitale. Se pensiamo ad Aristotele e confrontiamo il suo pensiero con quello della cultura scientifica odierna, ci viene la tristezza. Quale civiltà, quale cultura può partorire una conoscenza degna di tale nome, cioè una scienza che possa credere che le cause, ad esempio, della gastrite risiedano in un battere o che il cancro allo stomaco sia determinato geneticamente. Siete mai andati a vedere nel vostro stomaco? Vogliamo provare? Mi fermo, mi siedo tranquillamente... Mi fermo, mi siedo tranquillamente, chiudo gli occhi, lascio pesare il corpo, alleggerirsi il respiro. Porto l'attenzione all'andare e venire del soffio, lo sento passare dallo stomaco, resto in ascolto. Sento le costole, la muscolatura dell'addome, le viscere circostanti. Tra di esse avverto un avvallamento, come un cratere, entro dentro, mi sento sprofondare, respiro, tutto pulsa, sento stringere, è come un cunicolo incandescente, mi faccio strada respirando, sento pulsare sempre piu' forte, è doloroso, mi manca il fiato, premo con le dita la bocca dello stomaco, le mie mani sprofondano, come due grandi ali planano dentro le pareti del cratere, avverto ansia, ho paura, le ali si fanno nere come quelle di un enorme pipistrello, ho paura. Uccelli neri, brividi nella pancia. Un grosso respiro, un atto di fiducia, il panorama si schiarisce, la vallata si fa morbida, colline verdi, fiori, colori, un torrente scorre, sul greto di acqua chiara un volto, il volto sorridente di un bimbo. Sono io da piccolo che assiste a tutte le ingiustizie subite, le rivede scorrere con le acque. Sento compassione, perdono accettazione, sorrido. Gli occhi del bimbo sorridono e fanno splendere l'ambiente circostante. Lo stomaco si distende, il respiro è leggero, avverto pace. Ma questa è fantasia. No questo è contatto, percezione sottile, immaginazione creativa. Si tratta di un piano di realtà quanto meno altrettanto reale di quello razionale, solo che è piu' delicato, ineffabile, vero. Cosi' vero, cosi' scientifico che ciascuno può verificarlo su di sé. Niente TAC, niente positroni, niente effetti speciali, basta fermarsi e ascoltare. Non serve nemmeno il telescopio di Galileo, bastano due occhi chiari e il coraggio di vedere. Ed ecco nello stomaco rivelarsi Psyché, la totalità. Ecco lo stomaco farsi corpo e anima, mente e spirito, come ogni cosa. Ecco la mucosa dello stomaco farsi cratere, ecco l'ingiustizia subita farsi lava ed infiammarne la mucosa, i bocconi amari ingoiati e non digeriti farsi pietra, la paura uccelli neri, il respiro torrente di montagna. Ecco la vis sanatrix naturae, la forza di autoguarigione assumere le spoglie di un bimbo di luce. Cosa è piu' reale, la mucosa infiammata o l'ira che la infiamma, la paura o lo stormo di uccelli neri nella mia visione interiore? Non è forse reale la pace che sento o il rilassamento delle viscere quando il deserto dell'efficienza del controllo e della fretta viene irrigato con l'acqua dell'anima; quando il magnanimo "Signore dell'Ascolto Interiore" fiorisce germogli d'estate sparsi tra gli aridi paesaggi del sintomo prosciugati dal diritto all'espressione di sé dalla magia della ragione, tesa alla costante disperata ricerca di una spiegazione che consenta di tenere tutto sotto controllo, di un colpevole da combattere. L'invito è fare la pace, un tempo si diceva fare l'amore e non la guerra. L'invito è che non passi di moda. Pier Luigi Lattuada pubblicato su LIFEGATE magazine n.32