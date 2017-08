L’arte della strategia

La strategia è un elemento basilare nella conduzione non solo delle guerre e della vita politica, ma anche di piccole questioni della vita quotidiana. La cultura europea è sempre stata influenzata dalla concezione greca antica di strategia, più eroica - basta pensare al cavallo di Troia - ma questo campo non è mai stato successivamente approfondito o coltivato come arte. Nella civiltà cinese, invece, la strategia è un elemento fondamentale della vita, che deve ingegnarsi continuamente per trovare nuovi modi di riprodursi, sopravvivere e diffondersi, in tutte le sue forme, e in questa cultura è sempre stata studiata ed esercitata con grande attenzione e rispetto. L'arte della strategia cinese non prevede protagonismo, ma insegna a influire sugli eventi da dietro le quinte, con piccoli gesti velati "come movimenti del drago che si confondono con le nuvole". Nel suo libro "Cavalcare la tigre" (ed. Ponte alle Grazie), lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, che dirige la Scuola di specializzazione in psicoterapia breve strategica, valorizza un antico testo cinese poco noto "I 36 stratagemmi", redatto da alcuni monaci guerrieri, che riassumono in 36 formule i concetto fondamentali di quest'arte. Il linguaggio, e la mentalità, sono gli stessi che si ritrovano ne l'"I Ching" e nella filosofia delle arti marziali: una grande attenzione alla vita, alle sue manifestazioni alle sue leggi e una capacità di entrare in sintonia con queste leggi girandole a proprio vantaggio con il minimo sforzo. Come nell'aikido, in cui la forza dell'attaccante viene rivolta contro di lui con uno spostamento di equilibrio e un unico gesto. "L'arte di vincere il nemico senza opporvisi" è perfettamente esemplificata dall'imperatore Yu, poi detto il Grande, che invece di erigere argini sempre più alti per difendere la capitale dalle piene del fiume Giallo, fece scavare profondi canali attorno alla città. E una volta sopraggiunta la piena, che lasciò indenne l'abitato, ne sfruttò anche l'energia attraverso pale che girando con la forza dell'acqua macinavano granaglie. Gli stratagemmi non sono da usare soltanto in questioni di guerra o di alta politica, ma anche nella vita quotidiana. Ecco alcuni esempi tratti dal libro di Giorgio Nardone, che riassume l'antico testo cinese: Solcare il mare all'insaputa del cielo E' l'abilità del prestidigitatore che sposta l'attenzione su particolari poco rilevanti per distrarre l'attenzione, mentre esegue quello che veramente gli sta a cuore. Come la madre che racconta una fiaba al bambino e proprio quando il protagonista della fiaba deve bere una pozione amara, gli dà la medicina che altrimenti lui non avrebbe accettato facilmente. Sbattere l'erba per snidare i serpenti Consiste nel far muovere prima l'avversario per intuire la sua tattica. Nelle relazioni può trasformarsi nel fingersi intimidito per far parlare prima l'altro e capire con quali argomenti vuole farsi avanti, oppure iniziare la conversazione con una domanda. Intorpidire le acque per far venire a galla i pesci Creare confusione per lasciare la controparte senza punti di riferimento. C'è chi ha vinto una guerra semplicemente intimorendo il nemico con continui spostamenti di truppe, che davano l'idea di un ingente arrivo di soldati. Ma l'esempio più bello è proprio preso dalla vita quotidiana, quando una moglie disperata per le continue uscite del marito con gli amici, da un giorno all'altro, invece di piangere e lamentarsi come era solita fare comincia ad augurargli, col sorriso sulle labbra, "buone serata". L'uomo viene preso alla sprovvista e si insinua in lui il dubbio. Inizia a divertirsi sempre meno... alla fine decide di rimanere di più in casa! Se vuoi drizzare una cosa, impara prima a storcerla di più Consiste nel rafforzare ed esagerare la posizione assunta dall'avversario, così che egli, autonomamente, si rivolga verso l'estremo opposto, esattamente nella direzione che si voleva...! Uccidere il serpente col suo stesso veleno E' un perfezionamento della tecnica marziale che insegna a mostrarsi inermi di fronte al pugnale per poi, a sorpresa, storcere nel momento decisivo la mano dell'avversario e rivolgere l'arma contro di lui. Nella vita quotidiana, se qualcuno parla male di noi e noi continuiamo a essere molto gentili nei suoi confronti... alla fine la cattiva figura la fa l'altro! Marcella Danon