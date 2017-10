L’auto che parla del futuro

L'auto parla del suo futuro, la ricerca disegna il percorso. 'Auto e mobilità per la città del futuro' è il tema della quarta edizione dell'evento H2 Roma, che si terrà martedì 8 e giovedì 9 novembre '05, presso la Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a Roma, piazzale Aldo Moro 7. Muoversi senza inquinare, poter amare l'auto senza rimorsi per l'ambiente e senza emettere fumi dannosi per la stessa salute umana. A "H2 Roma", l'annuale appuntamento di riferimento dell'innovazione automobilistica, tutte le ultime novità e le tendenze che non trovano spazio e attenzione negli altri saloni internazionali dell'auto, concentrati sulle proposte immediate e più che su quelle in corso di sviluppo. "Auto e mobilità per la città del futuro" è il tema del 2005. La mobilità sostenibile è infatti una questione cruciale del vivere quotidiano e tutte le città europee stanno affrontando sempre più energicamente la sfida della riduzione dell'inquinamento da traffico, della fluidità di circolazione, del consumo di risorse non rinnovabili. Su questi fronti i grandi costruttori auto stanno portando avanti progetti che lasciano ben capire quale può essere l'auto di domani. L'auto ha voglia di futuro, questo è certo. L'ormai anacronistico e perverso meccanismo mondiale che si nutre di petrolio rischia di stritolarla. L'oro nero ancora c'è in molti giacimenti, è certamente vero, ma la quotazione del barile, con la sete di risorse energetiche che aumenta senza tregua, ha già ampiamente dimostrato di poter schizzare fuori controllo in qualsiasi momento. E la questione ambientale è ormai un problema pressante in molte aree del pianeta per il mercato automobilistico e per la stessa percezione del "prodotto auto" da parte del pubblico. Tutti i grandi gruppi automobilistici paiono pronti, o quasi, ad affrontare un cambiamento epocale. Tutti hanno capito perfettamente che per il loro prodotto, passione e fonte di lavoro e reddito per milioni di persone in tutto il mondo, c'è bisogno di un domani che vada oltre il petrolio. Eppure la strada dell'auto pulita e senza petrolio non è ancora completamente tracciata. E questo è il progetto chiamato "H2 Roma": riunire a Roma, in Italia, i più importanti costruttori mondiali e far presentare loro progetti e opportunità, per valutare il reale stato di avanzamento con il fondamentale contributo della Ricerca Indipendente (Università, Cnr, Enea), con la Stampa, con gli operatori ed il pubblico. Con in mostra prototipi e prodotti che dimostrino le reali possibilità di sviluppo delle idee presentate.