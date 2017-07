L’axolotl, l’eterno bambino

Anfibio quanto mai speciale, l'axolotl ha caratteristiche che lo rendono davvero sorprendente. La dote più singolare dell'axolotl è la sua capacità di bloccare la metamorfosi tipica degli anfibi senza compromettere la sua "missione" biologica, ovvero la riproduzione. L'axolotl, può restare allo stato acquatico tipico della prima fase di vita degli anfibi anche per tutta la vita, senza per questo rinunciare a raggiungere la maturità sessuale. Pigro e tendenzialmente amante dell'acqua, il nostro animaletto se le circostanze glielo consentono resta per sempre bambino, rinunciando a trasformare in polmoni le caratteristiche branchie che spuntano ai lati del capo come ciuffetti ribelli. Se invece si creano situazioni di stress come mancanza d'acqua e di ossigeno o sovrappopolazione, sceglie di uscire dall'acqua e diventa una salamandra, perfettamente adattata alla vita terrestre. Una capacità che gli scienziati chiamano neotenìa e che dà al nostro animaletto una marcia in più. Ancor più sorprendente è l'abilità dell'axolotl di rigenerarsi, che condivide con altri anfibi e rettili ma che in questo misterioso animale - originario del lago messicano di Xochimilco - raggiunge livelli sorprendenti, al punto che non è raro trovare esemplari con più di quattro zampe o addirittura con due teste. Un "tesserino" magico, che affascina l'uomo da millenni: già gli aztechi lo avevano inserito nel loro olimpo di animali-dei, identificandolo con il dio Xolotl, come suggerisce il nome. Nonostante questo, la sopravvivenza dell'ineffabile Axolotl è costantemente a rischio, a causa dell'inquinamento del suo habitat e della caccia indiscriminata da parte dell'uomo.