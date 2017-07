Curiosità e animali. L’aye-aye

Occhi grandi, orecchie a radar, solo tre chili di peso e lunghe dita scheletriche che sono il suo principale "strumento di lavoro". Questi i tratti di riconoscimento dell'aye-aye (Daubentonia madagascarensis) una proscimmia che vive solo nel Madagascar e di cui oggi esistono purtroppo pochi esemplari. L'aye-aye si è specializzato nella caccia agli insetti, che insieme a frutta, noci e nettare compongono il suo menù. Ghiotto di larve e di grassi coleotteri che prosperano nei tronchi in putrefazione, l'aye-aye è dotato di un lunghissimo e sottile terzo dito, che usa in modo assai ingegnoso: tamburellando con le dita sui tronchi fa muovere le larve e gli insetti che li infestano. Grazie all'udito super sensibile, localizza dal rumore la posizione delle sue prede, quindi infila il lungo dito snodabile dentro alle gallerie scavate nel legno e usandolo come fosse un cucchiaino, le estrae dal tronco grazie alla robusta unghia arcuata. Una specializzazione che gli garantisce una nicchia alimentare nell'ambito dei primati che popolano la stessa zona, di abitudini prevalente diurne e privi di questo utilissimo "attrezzo". L'ingegnoso aye-aye è dotato anche di forti incisivi che, come quelli degli scoiattoli, crescono continuamente, e di cui si serve per forare i gusci delle noci di cocco. Una volta praticata l'apertura immerge il terzo dito nel latte e portandoselo velocemente alla bocca si disseta. Poi, grazie all'unghiona a cucchiaino estrae dalla noce la sua polpa morbidamente grattugiata. Pigro nelle vicende di cuore, l'aye-aye si riproduce una volta ogni due o tre anni, dando alla luce quasi sempre un solo cucciolo. Anche per questo la sua sopravvivenza - già minata dalla progressiva scomparsa del suo habitat e dal crescente popolamento dell'isola - è a rischio.