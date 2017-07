Anidride carbonica e allergie al polline

L'allarme viene da un gruppo di ricercatori del Center for Health and Global Environment della Harvard University. È stato calcolato che molte piante cresciute in un'atmosfera in cui il livello di anidride carbonica è raddoppiato negli ultimi cinquant'anni, ne producono il sessantuno per cento in più. La situazione del nostro pianeta non è rassicurante: la temperatura aumenta, e conseguentemente cresce il livello di anidride carbonica nell'atmosfera insieme alla produzione di polline, l'elemento sessuale indispensabile per la continuazione della specie delle piante. "Sono gli effetti collaterali dell'incremento di anidride carbonica, con il conseguente impatto sul riscaldamento globale e sul ciclo delle acque. E bisogna prenderli molto sul serio", dice Paul Epstein, direttore del centro.