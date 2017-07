L’efficienza cinese

La Cina, si sa, è il paese che emette più CO2 in assoluto. Però, come sempre, quando si parla del paese più popoloso al mondo e di quello con la crescita economica maggiore bisogna analizzare le cose con più attenzione e verificare il rovescio della medaglia. E in questo caso il rovescio sembra essere positivo.

Infatti, secondo gli ultimi dati comunicati dal presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo, Zhang Ping, la Cina, negli ultimi cinque anni, ha migliorato la propria efficienza energetica del venti per cento raggiungendo, così, gli obiettivi che si era posta nel 2005.

Il tutto però non è stato indolore: oltre all'attuazione di un imponente piano economico, infatti, il risultato è stato raggiunto anche limitando l'accesso energetico alle industrie e imponendo saltuari black-out.



Insomma, nel bene o nel male, la Cina fa sempre parlare di sé.