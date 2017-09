L?Empire State Building pesa 50 mila tonnellate in meno

I proprietari dell'Empire State Building hanno firmato un contratto con la Green Mountain Energy in cui viene stabilito che il cento per cento del fabbisogno energetico annuo dell'edificio, ovvero 55 milioni di chilowattora, verrà soddisfatto grazie alla forza del vento.

Con questa mossa, l'Empire State Building dovrebbe entrare direttamente al diciottesimo posto su scala nazionale secondo le graduatorie relative agli acquisti di energia verde fornite dall'Environmental Protection Agency (EPA) americana. I certificati verranno rilasciati dalla NRG Energy, una società direttamente collegata alla Green Mountain.

Questa notizia si inserisce all'interno dell'investimento da venti milioni di dollari voluto dalla città di New York per migliorare l'efficienza energetica della Grande Mela e destinato a ridurre il consumo energetico del quaranta per cento.

La conversione totale dell'Empire, infine, permetterà di evitare il rilascio in atmosfera di circa 50 mila tonnellate di CO2 ogni anno.