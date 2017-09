L?energia del vento raddoppia sull?acqua

Lo sviluppo dell'energia eolica offshore in Europa non conosce limiti. Secondo i dati pubblicati dall'Ewea (European Wind Energy Association), nel 2010 la potenza eolica offshore, cioè quella prodotta da impianti costruiti a qualche chilometro dalle coste di laghi, mari o oceani per meglio sfruttare le correnti, è aumentata del 51 per cento - pari a 883 MW - portando il totale della potenza installata a 2964 MW.

Questi i numeri dell'incremento: cinque paesi europei interessati; nove parchi eolici costruiti per un totale di 1136 nuove turbine offshore in grado di soddisfare il fabbisogno di quasi tre milioni di famiglie.

E il futuro sembra essere anche più roseo. Infatti, sempre secondo l'Ewea, nel 2011 la nuova potenza offshore installata potrebbe raggiungere i 1500 MW. Attualmente sono in costruzione ben dieci parchi per un totale di 3000 MW. Tutto grazie a un forte interessamento da parte di banche private, istituzioni finanziarie e fondi pensione sempre più disposti a credere e investire in questo settore.