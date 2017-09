L’Equo e solidale al WSF di Bombay

Mumbai, India, 19 gennaio 2004 - Ctm altromercato (www.altromercato.it), la maggiore organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e la seconda in Europa, annuncia la partecipazione di una propria delegazione al World Social Forum di Mumbai. Nell'ambito del Forum saranno portate avanti importanti istanze sullo sviluppo a livello globale del commercio equo e solidale (fair trade), con la partecipazione attiva di produttori e organizzazioni internazionali impegnate nel settore. In particolare, ctm altromercato si fa promotore di un workshop dal titolo "Commercio equo ed economia sociale: strategie e criteri per rafforzarne la crescita economica e l'efficacia" e delle conferenze "Fair Trade. A next big thing!"- che prevede un intervento di Rudi Dalvai, fondatore di ctm altromercato e presidente di Ifat - e "Towards a peoples and solidarity based economy". Il World Social Forum sarà inoltre teatro della presentazione ufficiale del marchio "IFAT Fair Trade Organization", il marchio mondiale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Subito dopo la presentazione partirà una staffetta che in 2 anni percorrerà tutti i continenti portando il nuovo simbolo e il messaggio del Fair Trade e creando occasioni di incontro e visibilità. Il marchio IFAT Fair Trade Organization (FTO) è stato sviluppato dalla International Fair Trade Association (IFAT) - di cui ctm altromercato è tra i fondatori - ed è a disposizione di tutti gli associati che rispondono ai criteri e al sistema di monitoraggio di IFAT. L'associazione comprende organizzazioni che commercializzano prodotti del commercio equo e solidale in tutto il mondo e associazioni di produttori in Africa, America Latina e Asia. Il marchio FTO potrà essere utilizzato in tutti i 59 paesi che contano soci IFAT, conferendo un riconoscimento ufficiale alle organizzazioni Fair Trade nei singoli paesi. Lo sviluppo di un marchio specifico è un'esigenza che nasce dalla forte crescita registrata sul mercato dal commercio equo e solidale negli ultimi anni (in Italia il movimento ha raggiunto un fatturato annuo al dettaglio di oltre 60 milioni di Euro). Al crescere del fenomeno, si dimostra essenziale creare un marchio ufficiale che identifichi formalmente le organizzazioni Fair Trade (FTO) e scoraggi chi non risponde ai requisiti dal fare dichiarazioni non veritiere circa l'origine e la natura dei loro prodotti. "Il marchio è un riconoscimento formale accreditato alle FTO che rispondono ai criteri di IFAT", ha dichiarato Rudi Dalvai, presidente di IFAT. "Da oggi i consumatori, i produttori e le altre organizzazioni possono operare con fiducia, certi di trattare con FTO registrate e certificate". I criteri di IFAT comprendono: creare opportunità per i produttori economicamente svantaggiati, adottare politiche di trasparenza, sviluppare le competenze dei produttori, pagare prezzi equi, migliorare le condizioni di lavoro dei produttori e proteggere l'ambiente. IFAT, International Fair Trade Association IFAT - www.ifat.org - è una rete globale di organizzazioni rette dal principio secondo cui il commercio dovrebbe megliorare le condizioni di vita dei produttori senza avere impatti negativi sul pianeta, cioè organizzazioni che credono nel commercio equo. IFAT è l'unica organizzazione di Fair Trade i cui membri comprendono tutti gli elementi della filiera, dal produttore al dettagliante. Ctm altromercato per un commercio equo e solidale Fondato nel 1989, ctm altromercato è un'organizzazione non profit che raccoglie 131 cooperative, le quali operano attraverso 260 Botteghe del Mondo in un consorzio finalizzato a promuovere e diffondere il commercio equo e solidale in Italia. Ctm altromercato instaura rapporti diretti e paritari con oltre 150 gruppi di produttori e artigiani autorganizzati in 40 paesi di America Latina, Asia e Africa. Il consorzio garantisce l'importazione dei prodotti a prezzi equi, che valorizzano i costi reali di lavorazione e permettono una retribuzione dignitosa del lavoro, promuovendo al contempo una politica di autosviluppo locale e garantendo prezzi trasparenti al consumatore finale. Ctm altromercato è accreditato da IFAT, l'organismo internazionale che certifica il rispetto di criteri di economia equa e solidale per prodotti, filiere e organizzazioni. Per ulteriori informazioni: Allen Montrasio Responsabile relazioni esterne Tel 045 8008081 e-mail: allenmontrasio@altromercato.it Fonte: Cooperativa Chicomendes