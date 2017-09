L’esercizio fisico contro la depressione

Un nuovo studio clinico, condotto dai ricercatori del Duke University Medical Center di Durhan, finanziato dal National Institute of Mental Health, intende confermare come il moderato ma continuativo esercizio fisico, combatta davvero la depressione, come già hanno evidenziato ricerche precedenti. Studi come questo sono ben motivati: occorre ricordare che un terzo delle persone colpite dal "male oscuro" non reagisce al trattamento farmacologico (che, comunque, comporta sempre effetti collaterali), ed è pertanto necessario individuare nuovi e alternativi approcci terapeutici.