L’etichetta biologica

Cosa guardare in etichetta Prima di tutto è bene definire che non esistono prodotti biologici, ma prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica. È il metodo che viene certificato e non il prodotto in quanto tale. Per esempio, troveremo bottiglie d'olio che hanno un'etichetta biologica e riportano la denominazione "Olio extra vergine di oliva da agricoltura biologica" e non "Olio extra vergine di oliva biologico". I prodotti se sono ottenuti da agricoltura biologica devono obbligatoriamente riportare la dicitura: "Agricoltura biologica regime di controllo Ce controllato da..." seguito dal nome dell'organismo di controllo e dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale. Il codice di autorizzazione è composto da una serie di numeri e lettere, secondo lo schema seguente: il codice dello stato (italia: IT); il codice dell'Organismo di Controllo; il codice dell'azienda all'interno del sistema di controllo; la lettera che indica se il prodotto è trasformato (T) o fresco (F); il codice che individua il numero di autorizzazione (in cifre). Attenzione ai prodotti privi di certificazione! Gli organismi di controllo italiani Solo gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali possono certificare le produzioni biologiche. Ecco i nomi e il loro codice identificativo: AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, codice IT AIB BIOAGRICERT - Bioagricoop, codice IT BAC BIOS, codice IT BIO C.C.P.B. Consorzio Controllo Prodotti Biologici, codice IT CPB CODEX, codice IT CDX ECOCERT Italia, codice IT ECO I.M.C. (Marchio A.M.A.B.) Istituto Mediterraneo di Certificazione, codice IT IMC QC&I International services, codice IT QCI SUOLO E SALUTE, codice IT ASS BIOZERT (solo per il territorio della provincia di Bolzano), codice IT BZ BZT Un unico marchio europeo per i prodotti bio Alla fine del 1999, la Comunità Europea ha adottato un marchio per identificare i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti biologici. Questo marchio semplificherà la vita ai consumatori che potranno cercare in etichetta un unico simbolo. Per ora il marchio europeo è facoltativo e utilizzato da poche aziende, sia perché deve avere un diametro minimo di 2 centimetri, non sempre facilmente inseribile in etichetta, sia perché le aziende stanno smaltendo le etichette già realizzate prima dell'istituzione di questo marchio. Per ora quindi, se s'intende avere la certezza che il prodotto sia ottenuto con metodo biologico, è opportuno controllare che l'etichetta esponga il riferimento a uno tra i 10 organismi di controllo operanti in Italia. Tale riferimento compare comunque in etichetta, anche in presenza del marchio europeo. Gabriele Garbillo