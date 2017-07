L’Europa cosa fa?

Questa bozza di direttiva adesso è oggetto di discussioni nel Consiglio dei Ministri UE, e nelle Commissioni del Parlamento in Europa. Se già nel testo della proposta vi erano delle contraddizioni e passaggi dubbiosi, le discussioni in atto confermano che ci si sta avviando verso un documento estremamente restrittivo che potrebbe, una volta adottato, creare seri problemi per una moltitudine di prodotti naturali e integratori perfettamente sicuri, utilizzati per anni da milioni di consumatori. La direttiva in questo momento si occupa solo delle vitamine e dei minerali negli integratori. Tutti gli altri ingredienti, come per esempio gli acidi grassi, gli aminoacidi, nutrienti vitamin-simili, fibre, enzimi e tutti gli ingredienti vegetali incluse le erbe, per ora, resteranno di competenza delle autorità nazionali. Sul tema del dosaggio vitaminico la proposta resta vaga, e la determinazione dei dosaggi massimi consentiti viene delegata a un'entità scientifica, il cosiddetto Comitato Scientifico per gli alimenti (SCF). Questo organismo, nel passato, non ha mai mostrato una grande tendenza a considerare nelle sue decisioni la libertà di scelta dei consumatori. Inoltre la dietologia "ufficiale" da sempre non vede di buon grado le alti dosi di vitamine nella nutrizione ortomolecolare, e l'SCF rappresenta l'espressione per eccellenza della dietologia ufficiale. Questo significa che si impiegheranno i livelli minimi necessari per la sopravvivenza (RDA), per determinare i massimi dosaggi dei nutrienti da consentire nei prodotti! Certamente non si poteva fare un regalo più gradito all'industria farmaceutica. Tutti i prodotti vitaminici di una certa efficacia verranno prodotti esclusivamente dal cartello farmaceutico e verranno venduti sotto controllo medico esclusivamente nelle farmacie. Addio nutrizione ortomolecolare! Addio anche all'uso preventivo degli integratori vitaminici. Marina Alessandra Ricci