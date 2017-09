L’Europa

L'Europa si afferma leader nell'installazione di pannelli fotovoltaici nel 2009. Lo scorso anno, infatti, ben tre quarti del totale di nuovi pannelli costruiti nelle fabbriche di tutto il mondo hanno trovato una sistemazione all'interno dei confini dell'Unione europea. E' quanto affermato nel nono rapporto annuale sullo stato del fotovoltaico del Joint Research Center (JRC) della Commissione europea pubblicato il 6 settembre.

Lo studio mette in evidenza come nel 2009 siano stati fabbricati pannelli fotovoltaici equivalenti a 7,4 gigawatt (GW) di energia prodotta. Di questi, ben 5,8 GW sono stati installati in Europa - circa il 78 per cento. Questo trend segue quello degli anni precedenti, rafforzando il ruolo di leader dell'Ue nel settore fotovoltaico. Sempre secondo il rapporto, è stato dimostrato che un gigawatt può fornire corrente fino a 250 mila famiglie europee per un anno e, attualmente, in Europa si producono 16 GW grazie all'energia solare, pari al 70 per cento del totale mondiale (22 GW).

Alla Germania spetta il primato sia per la crescita di impianti installati (3,8 GW installati nel solo 2009) sia per quanto riguarda la classifica relativa alla potenza totale installata pari a 9,8 GW. Attualmente l'Italia si trova rispettivamente al secondo (0,73 GW installati nel 2009) e terzo posto. Nonostante tutti questi dati positivi, però, la strada da fare è ancora lunga: il fotovoltaico, infatti, rappresenta solo lo 0,4% della produzione energetica europea e lo 0,1% di quella mondiale.

Passando ai dati relativi alla produzione delle celle fotovoltaiche, le cose cambiano drasticamente. I risultati delle indagini compiute su trecento aziende in tutto il mondo, infatti, dimostrano come il continente asiatico risulti leader nel mercato: la Cina si afferma come leader mondiale grazie ai 4,4 GW prodotti seguita da Taiwan e Malesia.

Sull'argomento si è espresso anche Carlo Manna, responsabile del Centro Studi dell'Enea - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: "Questo è un punto critico anche per il nostro Paese che risulta essere carente nella produzione per la scarsità di imprese nelle prime fasi di produzione, ovvero quelle a maggior valore aggiunto. La causa, però - continua Manna - non va ricercata tanto nella mancanza di conoscenze ma nell'assenza di investimenti".