L’evoluzione a fumetto

Tutto evolve. Muta. Cambia nel corso del tempo. Dalle specie animali e vegetali alle nostre conoscenze, da un singolo festival al concetto di "cosa sia" arte a quello di "cosa sia" letteratura. Il Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e dell'Illustrazione parla proprio di questo. "L'evoluzione della specie" è dunque il sottotitolo del manifesto affidato ai due artisti Rick Berry e Phil Hale, che prende spunto dalle celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Charles Darwin, il padre della teoria evoluzionista, illustrando il tema dell'evento. In 43 edizioni il Lucca Comics&Games è cresciuto non poco, trasformandosi da piccola mostra mercato di scambio per collezionisti a vero e proprio festival, che in quattro giorni vede concentrato tutto il mondo che gravita intorno al fumetto, al gioco, all?illustrazione e al cinema d?animazione. A dimostrazione che anche il modo di comunicare cambia e che spesso il fumetto è da considerare oggi come sinonimo di letteratura illustrata di buon livello e non come un semplice genere di puro intrattenimento. Tante le possibilità per divertirsi e riflettere: dalla nuovissima rassegna Teatro e Comics, che ospiterà una performance unica con Leo Ortolani e Stefano Bollani, alle Ruolimpiadi, il campionato di giochi di ruolo, alle mostre dedicate ai più piccoli, tra cui "Stelle Nascoste - Galileo e L'Universo", realizzata con il patrocinio di Unesco e IAU (International Astronomical Union) e nata per permettere al Lucca Comics&Games di festeggiare l'Anno Mondiale dell'Astronomia. Per saperne di più, www.luccacomicsandgames.com Chiara Boracchi