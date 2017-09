L’hamburger McDonald’s del futuro

Il nuovo hamburger che McDonald's vuole proporre ai clienti californiani si chiama "McVeggie Burger", ed è prodotto a Vancouver dalla Yves Veggie Cuisine, marchio di proprietà della Hain Celestial Group. Farà parte del nuovo menù McDonald's "Salads & More". L'hamburger vegetariano avrà 8 grammi di grassi per 350 calorie (contro un Big Mac, che di grassi ne ha 34 grammi). La Hain Celestial afferma che l'hamburger è anche privo di colesterolo e basso in grassi saturi. Non si sa ancora se i piani di McDonald prevedono di estendere a tutti gli Usa (o a tutto il mondo) la proposta del McVeggie Burger. L'altro gigante del fast-food, Burger King, ha avviato l'anno scorso in Gran Bretagna la vendita di un Veggie Burger, dopo aver testato il prodotto in Canada. È un passo compiuto dai giganti del fast-food verso la richiesta, sempre più globale, di cibi più salutari e leggeri, meno grassi. Un passo verso produzioni più eco-sostenibili: l'allevamento intensivo e la produzione industriale di carne hanno a livello mondiale un costo energetico e ambientale insostenibile. E tuttavia molti altri ne restano da fare. Basti pensare alla pressoché certa presenza di soia transgenica in questi hamburger, alla quasi nulla attenzione verso gli ingredienti biologici...