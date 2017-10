L’identikit di chi compra l’auto ecologica

L'acquisto di vetture a propulsione alternativa è in crescita ovunque. Secondo i dati comunicati dall'Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), circa il 31% delle vendite prodotte nel 2016 in Europa è di auto ibride. Una tendenza che trova un riscontro concreto anche in Italia dove, da gennaio a ottobre, si è registrato un +50,4% di vendite rispetto allo stesso periodo del 2015. Affiancato da un +41% relativo alla ricerca di ibride usate tra i mesi di gennaio e settembre 2016.

Un panorama già preannunciato

L'identikit del potenziale compratore di auto ecologiche