Il reality Cisco parla di ambiente

Quello che lo differenzia dagli altri reality è la connotazione "eco": innanzi tutto l'edificio in cui vivranno i 5 concorrenti, la Leaf House di Angeli di Rosora, in provincia di Ancona, è costruito secondo i principi della bioarchitettura, a zero emissioni di anidride carbonica. L'energia, ad esempio, proverrà da un impianto geotermico e pannelli fotovoltaici. L'acqua calda dal solare termico. La casa è inoltre dotata di un set di elettrodomestici "verdi", a basso consumo, oltre che delle più avanzate tecnologie di comunicazione e di rete fornite da Cisco. In questo contesto, i concorrenti dovranno dimostrare di essere all'altezza della "super-casa": le azioni che compiranno all'interno della Leaf House saranno studiate e valutate da Impatto Zero®, che calcolerà l'effettivo risparmio di CO2 a seguito dell'utilizzo delle tecnologie fornite, ovviamente, da Cisco. Molti i collegamenti in diretta web: tra gli altri, oltre che con l'inggner Simone Molteni, responsabile del progetto Impatto Zero®, anche con le sfilate di moda milanesi o l'editore Hoepli, per una riflessione sulla condivisione del sapere in rete. Se volete seguire l'evento in diretta web o avere maggiori informazioni sui 5 ragazzi della Leaf House: humannetworkliveeffect.com (Nella foto: Thelma, una dei partecipanti)