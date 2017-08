L’inarrestabile ascesa del cacao

I Maya sono i primi coltivatori del cacao, chiamato da loro "cacauatl". Utilizzavano la fava del cacao per preparare la bevanda "xocolatl"! Nella loro terra nell'America Centrale il cacauatl veniva coltivato e consumato già intorno all'anno 600. Quando nel XVI secolo arrivarano i conquistadores e per un equivoco venivano presi per il Dio Quetzalcoàtl con entourage, il futuro del cacao era tracciato: al presunto Dio Quetzalcoàtl vennero offerte cesti pieni di semi di questo frutto, e da lì ebbe inizio il diffondersi della pianta. Secondo le testimonianze di appena 50 anni più tardi, in Messico esistevano due piantagioni spagnole, altri 50 anni dopo ancora il cacao veniva coltivato anche nelle Isole a Santo Domingo e in Giamaica. La diffusione di questa fava magica era inarrestabile e dopo breve tempo veniva coltivata in tutti i paesi dai climi caldi. In Europa il cioccolato cominciò a diffondersi a partire dal 1585, anno in cui giunse il primo carico commerciale di cacao proveniente da Veracruz. Da quel momento in poi vennero organizzati trasporti regolari fra le colonie spagnole d'America e la madrepatria. Un punto cruciale nella diffusione del cacao fu il momento in cui venne mescolato con lo zucchero. Questo favorì la sua ascesa in modo tale che nel XVII secolo la bevanda al cioccolato aveva conquistata tutta l'Europa. In Francia fecero il grande salto in avanti quando cominciarono, a partire dal 1732, a sviluppare la produzione meccanizzata della tavoletta di cioccolato. Nel corso del XIX secolo si sviluppò in Francia, Italia e Svizzera una fiorente e innovativa industria, resistente fino ai giorni nostri a qualsiasi crisi economica. Rita Imwinkelried